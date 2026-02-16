I Backstreet Boys hanno lanciato una petizione per esibirsi all’Half Time Show del Super Bowl 2027
I Backstreet Boys hanno avviato una petizione per ottenere un posto nell’intervallo del Super Bowl 2027, spinti dal desiderio di tornare a esibirsi davanti a milioni di spettatori. La band vuole convincere gli organizzatori a sceglierli per questa occasione, raccogliendo firme tra i fan di tutto il mondo. La scelta di chiedere un intervento diretto sui social media ha attirato molte reazioni e ha portato a una crescita rapida delle adesioni.
I Backstreet Boys hanno lanciato una petizione online, con la quale vorrebbero puntare a divenire protagonisti di un grande show, ovvero l'intervallo del Super Bowl. Il quintetto che ha segnato il pop degli anni Novanta-Duemila ha partecipato nel 2001 all' Half Time Show, esibendosi con l'inno americano. In un'intervista pubblicata sulle pagine di People, Aj McLean ha parlato del desiderio di voler calcare a distanza di oltre venticinque anni il palco dell'attesissimo show che ha visto protagonista Bad Bunny lo scorso 8 febbraio. " Ho appena lanciato una petizione online a nome del gruppo affinché si svolga l'intervallo del 202 7.
