Horizon Europe | 25,5 milioni per l’innovazione agroalimentare

Il governo ha lanciato il bando Horizon CL6 2026, destinando 25,5 milioni di euro a progetti di innovazione nel settore agroalimentare, a causa della crescente domanda di pratiche agricole più sostenibili. Le risorse serviranno a finanziare iniziative che puntano su agricoltura biologica e sistemi alimentari più equi e resilienti, con l’obiettivo di migliorare le produzioni locali e ridurre l’impatto ambientale.

Aperto il bando Horizon CL6 2026 con 25,5 milioni di euro per progetti su agricoltura sostenibile, biologico e sistemi alimentari equi e resilienti. Con l’apertura del nuovo bando HORIZON-CL6-2026-02-two-stage (destinazione: Fair, healthy and environment-friendly food systems from primary production to consumption) nell’ambito del programma Horizon Europe, la Commissione Europea mette a disposizione € 25,50 milioni per sostenere progetti di innovazione nel settore agricolo e agroalimentare, in linea con le priorità della strategia Farm to Fork e dell’European Green Deal. Il bando è stato aperto il 12 febbraio 2026 e prevede una procedura a due fasi di presentazione delle proposte, con due scadenze: 14 aprile 2026 – 1ª fase di presentazione 15 settembre 2026 – 2ª fase di presentazione Puoi consultare la pagina ufficiale del bando qui: Call HORIZON-CL6-2026-02-two-stage – Funding & Tenders Portal (UE Commission) I Topic del bando. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Horizon Europe 2026-27 apre con un investimento di 14 miliardi di euro, puntando a rafforzare la leadership tecnologica europea, promuovere la decarbonizzazione e guidare l’innovazione nell’intelligenza artificiale.

