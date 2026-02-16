Hong Kong mercato dei fiori affollato alla vigilia del Capodanno Lunare

A causa dell’arrivo del Capodanno Lunare, i cittadini di Hong Kong si sono riversati nei mercati dei fiori, riempiendo gli stand di petali colorati e piante verdi. La gente cerca di comprare fiori freschi e tradizionali per decorare le proprie case e portare fortuna durante le festività. Molti negozianti hanno registrato un aumento delle vendite rispetto agli anni scorsi, mentre le bancarelle si sono riempite di orchidee, mandarini e altri simboli portafortuna. La forte affluenza si è vista già nella mattinata, con file di clienti che aspettavano di entrare nei mercati più popolari.

Lunedì i cittadini hanno affollato i mercati di Hong Kong per acquistare fiori in vista del Capodanno lunare. È tradizione acquistare fiori per decorare le case in occasione dei festeggiamenti per il nuovo anno. Gli abitanti della città si sono riversati nei pressi del sobborgo di Mong Kok, dove decine di venditori di fiori sono presenti tutto l'anno. I fiori e gli arbusti sono apprezzati perché associati alla fortuna e simboleggiano il passaggio dal passato al futuro. Il vecchio mercato dei fiori, tuttavia, potrebbe affrontare un grande cambiamento, poiché il governo ha in programma di riqualificare l'area.