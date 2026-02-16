Hockey ghiaccio | gli Stati Uniti archiviano in scioltezza la pratica Germania alle Olimpiadi
Gli Stati Uniti hanno battuto la Germania 5-1, dimostrando la loro superiorità nel torneo di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La squadra americana ha dominato la partita fin dai primi minuti, segnando tre gol nel primo tempo e controllando il ritmo dell’incontro. La vittoria permette agli USA di chiudere il girone con il massimo dei punti, rafforzando la loro posizione nel torneo.
La corazzata USA rispetta il pronostico. La compagine a stelle e strisce ha infatti battuto con un solido 5-1 la Germania, chiudendo a punteggio pieno il raggruppamento C delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 per ciò che concerne la competizione maschile di hockey su ghiaccio. Dopo una buona parte di primo tempo in cui si sono rivelati sempre più pericolosi tirando per più volte in porta, gli statunitensi passano in vantaggio al 19:51 con Werenski, autore della rete arrivata grazie all’assistenza di Matthews; sarà proprio quest’ultimo a mettere a referto il raddoppio, firmato al 3:25 della ripresa dopo una bella triangolazione con Hughes e Thompson su situazione di power-play. 🔗 Leggi su Oasport.it
Laila Edwards, chi è la prima giocatrice nera a rappresentare gli Stati Uniti nell’hockey su ghiaccio alle Olimpiadi invernali
Laila Edwards fa storia alle Olimpiadi di Milano Cortina.
Hockey ghiaccio femminile: il Canada risponde agli Stati Uniti. Battuta la Svizzera alle Olimpiadi 2026
Questa sera, il Canada ha battuto la Svizzera nel torneo di hockey su ghiaccio femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.
LIVE Italia-USA 0-6, Hockey ghiaccio femminile Olimpiadi in DIRETTA: le azzurre cedono alle Maestre americane fra gli applausi del pubblico
Hockey ghiaccio, nel torneo olimpico gli USA stendono la Danimarca
Gli Stati Uniti stendono la Danimarca con il punteggio di 6-3 al termine del secondo impegno della fase a gironi per quanto riguarda il torneo di hockey
