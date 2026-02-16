Hockey ghiaccio definita l’avversaria dell’Italia ai playoff olimpici Orario programma tv

L’Italia dell’hockey su ghiaccio affronta domani, martedì 17 febbraio, alle ore 12, la squadra avversaria nei playoff olimpici, dopo aver scoperto il nome di questa durante il sorteggio. La partita si terrà a Milano e sarà trasmessa in diretta televisiva, permettendo ai tifosi di seguire ogni momento della sfida. La squadra italiana si prepara a giocarsi l’accesso ai quarti di finale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

L’ Italia dell’hockey su ghiaccio maschile disputerà i playoff per tentare la qualificazione ai quarti di finale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 nella giornata di domani, martedì 17 febbraio, alle ore 12.10, quando sarà opposta alla Svizzera. Gli azzurri sono giunti quarti nel Girone B e sono finiti al 12° posto, dunque hanno incrociato la 5a classificata: la Svizzera, seconda nel Girone A con 5 punti, ha mancato l’accesso diretto ai quarti di finale ed è risultata la prima delle squadre non ammesse direttamente al turno successivo. Per il match dei playoff dell’Italia alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai 2 o Rai Sport HD (la programmazione viene definita al momento dall’emittente e potrebbe prevedere l’alternanza con altri sport), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 o 2 e DAZN, infine la Diretta Live testuale sarà a cura di OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

