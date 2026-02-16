Hiljemark sorride perché Albiol è tornato in campo, rafforzando la difesa del Pisa. La squadra nerazzurra riprende fiato con un giocatore di grande esperienza, che porta solidità e sicurezza dietro. Sabato scorso, il difensore spagnolo ha partecipato all’allenamento dopo settimane di assenza, portando ottimismo tra i compagni.

Nel contesto della stagione, la formazione nerazzurra beneficia dell’apporto di un difensore esperto che torna a dare leadership al reparto arretrato. Raul Albiol ha ripreso a lavorare con il gruppo, offrendo solidità e affidabilità in un periodo delicato. Il focus è rivolto alla prossima trasferta di Firenze, dove una prestazione accurata può influire sull’umore della squadra e sulla gestione delle prossime sfide. Raul Albiol ha ripreso l’attività con continuità insieme al gruppo, contribuendo a ricostruire l’intesa difensiva in una fase cruciale della stagione. Il suo rientro, salvo imprevisti, permette al Pisa di disporre di una presenza esperta sia sul campo sia nello spogliatoio, elevando il livello di compattezza della linea difensiva. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Hiljemark sorride: Albiol torna in campo, Pisa si rinforza in difesa

Raul Albiol si è unito agli allenamenti di gruppo a Pisa, dopo un periodo di stop causato da un infortunio, e ora si prepara a tornare in campo per la partita contro la Fiorentina.

Oscar Hiljemark si presenta ufficialmente a Pisa, con l’obiettivo di salvare la squadra.

