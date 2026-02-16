Il ruolo ad Affari Tuoi, l’amicizia con De Martino, ma anche la vita privata: cosa c’è da sapere su Herbert Ballerina.. Herbert Ballerina è uno di quei personaggi che sembrano nati per stare davanti alla telecamera, capaci di trasformare ogni apparizione in un momento di comicità spontanea e irresistibile. Dietro il nome d’arte, diventato ormai un marchio di fabbrica, c’è Luigi Luciano, classe 1980, originario di Campobasso e cresciuto artisticamente tra studi universitari, radio, web e televisione. Un percorso atipico, che lo ha portato a diventare una delle figure più riconoscibili della comicità italiana contemporanea. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Herbert Ballerina: età, studi, fidanzata, dove vive, l’amicizia con De Martino

Herbert Ballerina, nome d'arte di un comico italiano, ha circa 40 anni.

Herbert Ballerina ha raccontato che il suo legame con Stefano De Martino è iniziato per caso, quando il conduttore napoletano lo chiamò per lavorare a Bar Stella a Milano.

