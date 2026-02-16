Henry Cavill sarà in A Knight of the Seven Kingdoms? Peter Claffey fa chiarezza

Henry Cavill è finito al centro delle attenzioni online dopo che una semplice battuta interrotta e un sorriso sospetto hanno fatto pensare a un suo coinvolgimento in A Knight of the Seven Kingdoms. La voce si è diffusa rapidamente sui social, alimentata da un commento non confermato e da alcune immagini ambigue. Peter Claffey, però, ha cercato di chiarire la situazione, spiegando che al momento non ci sono ufficiali conferme riguardo alla partecipazione dell’attore britannico. Nel frattempo, i fan continuano a speculare sulla presenza di Cavill nel cast dello spin-off di Game of Thrones.

Basta una frase interrotta, un sorriso di troppo e il web prende fuoco. È successo anche questa volta, con Henry Cavill improvvisamente dato per "arruolato" nello spin-off di Game of Thrones. Le indiscrezioni su un possibile ingresso di Henry Cavill nello spin-off A Knight of the Seven Kingdoms vengono smentite da uno dei protagonisti. Un equivoco nato al Comic Con che riaccende il dibattito tra fan e chiarisce i confini narrativi della serie HBO. Un malinteso virale sul set di A Knight of the Seven Kingdoms Il fine settimana del New York Comic Con ha regalato agli appassionati di Westeros un piccolo terremoto social.