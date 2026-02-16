Harper Seven Beckham ha condiviso su Instagram una foto affettuosa per San Valentino, cercando di ricostruire il legame tra i fratelli. La ragazza ha scritto parole dolci, sperando di avvicinare nuovamente Brooklyn e gli altri membri della famiglia. La distanza tra i fratelli, infatti, sembra aver creato una frattura difficile da superare.

A San Valentino Harper Seven Beckham prova, almeno simbolicamente, a ricucire il rapporto tra i fratelli in un momento in cui la distanza tra Brooklyn e il resto della famiglia sembra insanabile. La figlia minore di David Beckham e Victoria Beckham ha scelto la festa dell’amore per condividere su Instagram un messaggio d’affetto rivolto ai fratelli maggiori. La dedica di Harper Seven Beckham ai fratelli. Nel post di San Valentino Harper Seven Beckham, 14 anni, ha pubblicato una fotografia in bianco e nero scattata anni fa in piscina: la si vede abbracciare Brooklyn Beckham, oggi ventiseienne, mentre alle loro spalle compaiono Romeo Beckham e Cruz Beckham. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Harper Seven Beckham, con una dolce dedica social, prova a ricucire almeno simbolicamente il rapporto tra i fratelli

