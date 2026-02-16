Guizzo Tarros contro Siena

Guizzo Tarros Spezia ha battuto Virtus Siena a causa di una prestazione offensiva più incisiva. La squadra spezzina ha preso il controllo fin dal primo quarto, con un punteggio di 23-8, e ha mantenuto il vantaggio fino alla fine. Pedroni e Deri hanno contribuito con punti importanti, mentre Kmetic e Petrushevski hanno guidato la rimonta. Siena, invece, ha faticato a trovare ritmo in attacco e ha subito troppo nel primo tempo. La partita si è giocata al Palasport di La Spezia, davanti a un pubblico molto caldo.

TARROS SPEZIA 69 VIRTUS SIENA 60 (23-8, 38-28, 53-34) TARROS SPEZIA: Lamperi 5, Pedroni, Puccioni ne, Kmetic 11, Ramirez 5, Borachia ne, Carraro ne, Tedoldi 4, Pesenato 13, Deri 7, Petrushevski 11, Cellerini 13. All. Ricci. (TL: 1419, T2: 1736, T3: 723) VIRTUS SIENA: Braccagni 11, Redaelli 4, Costantini, Calvellini 5, Morciano, Gianoli 13, Bartelloni 3, Guerra 8, Cini 2, Crocetta, Castellino 14. All. Evangelisti. (TL: 35, T2: 1534, T3: 932). Arbitri: Davide Cirinei di Pisa e Gianmatteo Sposito di Livorno. Il punteggio finale non rende nemmeno giustizia ad una Tarros a dir poco sontuosa, a tratti stellare, perché corre, difende, attacca, domina a rimbalzo, gioca di squadra insomma, almeno fino al 35°.