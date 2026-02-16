Guidare l' auto a Milano Cortina vita quotidiana da driver alle Olimpiadi
Un volontario ha preso il volante per portare gli addetti ai lavori ai Giochi invernali di Milano Cortina, a causa della forte richiesta di trasporti. Ogni giorno, questi autisti si muovono tra i vari impianti, affrontando il traffico cittadino e le strade affollate. La loro presenza permette agli organizzatori di rispettare i tempi e gli orari di ogni evento.
Le avrete viste in giro per le strade di Milano, ferme davanti ai grandi alberghi o in movimento tra il centro storico, Assago, Rho e Rogoredo. Sono le auto che Stellantis ha messo a disposizione di Milano Cortina 2026, le Olimpiadi Invernali diffuse. Circa 3 mila tra macchine e furgoni, necessarie per gli spostamenti degli addetti ai lavori nelle località che ospitano le gare. Ma vi siete mai chiesti chi le guida? Al volante c’è un esercito di volontari, selezionati tra quelli che hanno dato la loro disponibilità per dare una mano in occasione del grande evento. Una piccola, grande avventura quotidiana, che una delle protagoniste ha raccontato alla Gazzetta dello Sport. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Francesca Lollobrigida, chi è l'azzurra oro nel giorno del compleanno alle Olimpiadi Milano-Cortina: età, altezza, carriera, vita privata
La campionessa italiana Francesca Lollobrigida ha fatto il suo debutto olimpico a Milano-Cortina, vincendo l’oro nei 3000 metri donne con un tempo di 3’54”28.
Trenta azzurri da seguire alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026
Le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 rappresentano un’occasione unica per gli atleti italiani, che avranno l’opportunità di gareggiare in casa.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Ecco tutti gli Italiani in gara nel Day 10, anche oggi carichi più che maiiii Segui le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 live su discovery+ e HBO Max Italia #MilanoCortina2026 #Olimpiadi #Olympics - facebook.com facebook
Milano-Cortina, le medaglie in palio oggi C’è lo short track ed il pattinaggio artistico a coppie #olimpiadi #olimpiadiInvernali #OlimpiadiInvernali2026 #Olympics2026 x.com