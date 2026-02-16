Guerra informativa e attribuzione Il nuovo framework Nato contro l’ambiguità strategica russa

La Nato ha pubblicato un nuovo studio che analizza le operazioni di influenza informativa condotte dalla Russia, motivata dalla crescente ambiguità strategica di Mosca. Il rapporto, realizzato in collaborazione con il Ukrainian Centre for Strategic Communication, mira a chiarire come identificare e attribuire le campagne di disinformazione di origine russa. In particolare, il documento esamina i metodi usati da Mosca per influenzare l’opinione pubblica e le istituzioni, evidenziando le difficoltà nel collegare queste azioni a responsabilità statale precise.

Nel nuovo studio Attributing Russian Information Influence Operations, elaborato dal Nato strategic communications centre of excellence insieme allo Ukrainian Centre for Strategic Communication, si affronta la sfida della qualificazione delle campagne di influenza riconducibili a Mosca, in termini di responsabilità statale e, dunque, di punibilità. L’attribuzione della responsabilità. Il punto di partenza è l’attività informativa contemporanea, la quale non si sviluppa più entro perimetri riconoscibili. Questo a causa della frammentazione degli attori, dell’uso sistematico di intermediari e della stratificazione delle infrastrutture, elementi che hanno reso insufficiente la tradizionale distinzione tra iniziativa pubblica e iniziativa indiretta. 🔗 Leggi su Formiche.net

