Guendas in concerto a Genova | Piuma Pizzeria Ristorante offre musica e gusto a ingresso libero il 20 febbraio

Guendas si esibirà in concerto a Genova il 20 febbraio, portando sul palco il suo stile energico. L’evento si svolge presso la Piuma Pizzeria Ristorante, che ha deciso di organizzare questa serata senza biglietto d’ingresso per attirare più appassionati. La musica dal vivo si unisce alla proposta di piatti gustosi, offrendo ai partecipanti un’esperienza completa tra note e sapori autentici.

Guendas in Concerto a Genova: Piuma Pizzeria Ristorante Ospita una Serata di Musica e Gusto. Genova si prepara ad accogliere una serata all’insegna della musica dal vivo e della gastronomia. Venerdì 20 febbraio 2026, i Guendas si esibiranno gratuitamente presso Piuma Pizzeria Ristorante in Via Tabarca 64, offrendo ai genovesi un’occasione di svago e convivialità in un locale già noto per la sua atmosfera accogliente e la sua celebre “pizza imperfetta”. L’evento, annunciato sui social media, promette un’esperienza unica che unisce l’arte culinaria alla passione per la musica. Un’Offerta Culturale in Crescita per Genova.🔗 Leggi su Ameve.eu

Preparati a vivere un Natale diverso dal solito: il 20 dicembre al Seminario SOLIDARIETÀ si tiene il concerto di Natale dal gusto rock.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.