Gruppo Lupi batte Cecina e balza in terza posizione

Il Gruppo Lupi Pontedera ha ottenuto una vittoria importante contro Cecina, vincendo 3-1. La partita si è giocata domenica pomeriggio e ha permesso alla squadra di salire al terzo posto nel girone E di serie B. Con questa vittoria, i Lupi rafforzano la loro posizione in classifica e dimostrano di essere in buona forma.

Il Gruppo Lupi Pontedera vince per 3-1 a Cecina e balza al terzo posto nel girone E del campionato di serie B. I biancocelesti di coach Bulleri si attestano (30 punti) dietro alle laziali Tuscania e Civita Castellana, le favorite per il primato.A Cecina, Pantalei e soci si sono imposti con i seguenti parziali: 26-28; 21-25; 29-27; 22-25. I rossoblù di casa hanno dato il massimo per strappare almeno un punto ai più titolati avversari e aggiungere qualcosa nella corsa per la salvezza. Il Gruppo Lupi ha detto no, pur soffrendo a sua volta, soprattutto nel primo e terzo parziale, chiusi ai vantaggi: il primo per gli ospiti ed il terzo per i padroni di casa.