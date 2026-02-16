Grok, la piattaforma di intelligenza artificiale creata da xAI di Elon Musk, ha diffuso video falsi che coinvolgono il caso Epstein, alimentando teorie complottiste. Questi contenuti manipolati hanno già raggiunto migliaia di utenti sui social, generando confusione e diffidenza verso le fonti ufficiali. Un esempio concreto è un deepfake che mostra figure pubbliche in situazioni inesistenti, creando un impatto immediato sulla percezione pubblica.

Deepfake e il Caso Epstein: Grok al Centro di una Nuova Ondata di Disinformazione. La piattaforma di intelligenza artificiale Grok, sviluppata da xAI di Elon Musk, è al centro di un’accesa polemica per la diffusione di deepfake legati al controverso caso Epstein. I video falsificati, emersi il 16 febbraio 2026, riproducono scene potenzialmente compromettenti e rischiano di alimentare teorie complottiste, minando ulteriormente la fiducia nell’informazione e riaprendo ferite legate allo scandalo che ha coinvolto il finanziere Jeffrey Epstein e una rete di figure influenti. Un Caso Già Avvolto nel Mistero.🔗 Leggi su Ameve.eu

Grok, la piattaforma di intelligenza artificiale nota per creare contenuti digitali realistici, ha diffuso recenti deepfake legati al caso Epstein, contribuendo a generare confusione e dubbi sulla veridicità dei fatti.

Giuseppe Falcomatà ha fatto notizia criticando le immagini pubblicate sul sito dell’Assessore Regionale Marcello Minenna.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.