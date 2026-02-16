Grok e il caso Epstein | deepfake alimentano nuove teorie complottiste e minacciano la fiducia nell’informazione
Grok, la piattaforma di intelligenza artificiale creata da xAI di Elon Musk, ha diffuso video falsi che coinvolgono il caso Epstein, alimentando teorie complottiste. Questi contenuti manipolati hanno già raggiunto migliaia di utenti sui social, generando confusione e diffidenza verso le fonti ufficiali. Un esempio concreto è un deepfake che mostra figure pubbliche in situazioni inesistenti, creando un impatto immediato sulla percezione pubblica.
Deepfake e il Caso Epstein: Grok al Centro di una Nuova Ondata di Disinformazione. La piattaforma di intelligenza artificiale Grok, sviluppata da xAI di Elon Musk, è al centro di un'accesa polemica per la diffusione di deepfake legati al controverso caso Epstein. I video falsificati, emersi il 16 febbraio 2026, riproducono scene potenzialmente compromettenti e rischiano di alimentare teorie complottiste, minando ulteriormente la fiducia nell'informazione e riaprendo ferite legate allo scandalo che ha coinvolto il finanziere Jeffrey Epstein e una rete di figure influenti. Un Caso Già Avvolto nel Mistero.
Epstein: documenti, Grok e deepfake, una tempesta digitale mina la fiducia nella verità.
Grok, la piattaforma di intelligenza artificiale nota per creare contenuti digitali realistici, ha diffuso recenti deepfake legati al caso Epstein, contribuendo a generare confusione e dubbi sulla veridicità dei fatti.
L'AI Act doveva essere tagliato. Ora il Parlamento europeo vuole aggiungere un divieto per fermare le app che spogliano le personeDopo il caso Grok, gli emendamenti al regolamento comunitario sull'intelligenza artificiale puntano a inserire un blocco contro i sistemi che creano deepfake di nudo senza consenso ... wired.it
Grok non ha smesso di creare deepfake porno di utenti ignari anche quando lo si avvisa che sta umiliando la vittimaSecondo Reuters, il chatbot di Elon Musk avrebbe continuato a denudare foto caricate dagli utenti, anche quando viene specificato che si tratta di vittime di abusi ... corriere.it
Dopo il caso Grok, gli emendamenti al regolamento comunitario sull'intelligenza artificiale puntano a inserire un blocco contro i sistemi che creano deepfake di nudo senza consenso - facebook.com facebook
Vedi, Fausto (tu almeno ci metti nome e faccia): il nostro amico #Grok, sembra alquanto manipolabile. A te dice una cosa ed a me il contrario. Idem per qualche altro LLM ... Quindi - mentre credo che non TUTTE le frasi che la "Partisangirl" gli attribuisce siano s x.com