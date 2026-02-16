Greenthesis al timone della rinascita di Bagnoli | lavoratori locali protagonisti della bonifica

Greenthesis ha preso in mano la ripresa di Bagnoli dopo aver vinto l’appalto pubblico per bonificare l’area, dando priorità ai lavoratori locali in difficoltà. La decisione deriva dall’accordo sottoscritto in Prefettura, che prevede l’assunzione di personale del territorio. A Bagnoli, molti si aspettano che questa scelta possa riaccendere l’economia e creare nuove opportunità di lavoro.

Greenthesis, mandataria dei raggruppamenti temporanei d’impresa aggiudicatari delle procedure pubbliche per la bonifica dell’area di Bagnoli-Coroglio, guiderà l’impiego prioritario di lavoratori locali svantaggiati grazie a una clausola sociale formalizzata in Prefettura. Il sindaco di Napoli e commissario straordinario per Bagnoli, Gaetano Manfredi, insieme a rappresentanti di Invitalia e del Comune di Napoli, ha sottoscritto la dichiarazione di intenti per garantire che le prossime assunzioni tengano conto dei profili già profilati dal Comune. Centinaia di posti di lavoro specializzati. Il Comune di Napoli ha già profilato alcune centinaia di persone del territorio, potenzialmente impiegabili nei cantieri nei prossimi 5?6 anni.🔗 Leggi su Ildenaro.it

