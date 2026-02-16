Green Track, il sistema italiano che premia chi ricicla correttamente plastica, vetro e alluminio, sta attirando l’attenzione per la sua efficacia. La piattaforma registra i comportamenti di riciclo e assegna punti che si possono convertire in sconti o premi. Alcuni esperti temono che, con questa iniziativa, l’Unione Europea potrebbe introdurre sanzioni più dure per chi non si comporta in modo sostenibile durante la spesa. Recentemente, sono stati già segnalati casi di cittadini che hanno ricevuto promemoria via app per ricordare di smaltire correttamente i rifiuti.

Secondo qualcuno, con la sua “svolta green” l’Unione Europea arriverà a multare i privati cittadini non in grado di fare la spesa in modo sostenibile. In realtà il grande rischio adesso è quello di finire a essere pagati per essere stati dei bravi cittadini. Potrebbe essere il cambio di prospettiva che accompagna il Green Track. L’innovazione tecnologica non è più serva di un sistema punitivo ma è in grado di trasformarsi in un meccanismo che promette premi e vantaggi a chi ricicla correttamente. Una svolta che potrebbe rendere la sostenibilità meno ideologica e più concreta, meno morale e più conveniente. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Green Track, il sistema italiano per guadagnare riciclando bene plastica, vetro e alluminio

Parma si distingue come esempio virtuoso nel sistema di gestione dei rifiuti, con un modello che ha attirato l’attenzione anche in Francia.

