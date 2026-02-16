Grave infortunio per Ambra Pomarè dopo una caduta in discesa

Ambra Pomarè si è infortunata durante una discesa, cadendo ripetutamente e riportando una ferita seria. La giovane atleta della nazionale italiana di sci alpino ha perso il controllo sugli sci, finendo contro un albero e lasciando tutti senza parole. La caduta si è verificata sulla pista di Cortina, dove si allenava in vista della prossima gara.

La nazionale italiana femminile di sci alpino continua ad affrontare una battuta d'arresto significativa, con un infortunio che interessa una giovane atleta e che amplia il quadro di una stagione finora complicata. Ambra Pomarè, ampezzana di 21 anni e apripista nel gigante delle Olimpiadi 2026 vinto da Federica Brignone sulla pista delle Tofane, è stata protagonista di una caduta durante la discesa che ha preceduto la seconda manche. L'episodio ha comportato una lesione importante al ginocchio e pone nuove sfide sul percorso riabilitativo e sulle concrete prospettive sportive. la giovane atleta ha riportato distorsione al ginocchio destro, associata a lesione del legamento crociato anteriore e a una lesione di secondo grado del legamento collaterale.