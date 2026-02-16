Gratteri sognava di votare Sì

Il procuratore Nicola Gratteri desiderava votare Sì, ma si trova ancora davanti allo specchio a sistemare la cravatta. Dopo aver aperto l’armadio, ha preso la toga, che indossa come segno di impegno e responsabilità. Un dettaglio che rivela quanto tenga alle decisioni importanti e come le scelte personali si intreccino con il suo ruolo pubblico.

E' allo specchio per fare il nodo alla cravatta. Dopo aver aperto l'armadio e aver scelto, tra giacche di velluto a coste rigorosamente quattro stagioni, la sua toga. Nicola Gratteri sta per concedersi ai microfoni del Corriere della Calabria quando si accorge di aver finito le personalità da usare per confondersi tra "quelli dalla parte giusta della storia". E così, decide di uscire di casa vestito in gratterismo. Un cambio look talmente azzardato che anche la scorta stenta a riconoscerlo. Invece, dopo anni di apparizioni sotto traccia, strati di "non scuse" accumulate, e soprannomi come il giudice "solo", Gratteri non è mai stato così Gratteri.

"Ecco chi non può votare…". Mulè ironizza sulle parole di Gratteri
Mulè ha commentato con ironia le dichiarazioni di Gratteri, spiegando che per evitare di influenzare il voto referendario, alcune persone di diversi paesi non potranno partecipare alle elezioni.

Referendum giustizia, la stoccata a Gratteri: "Questi cittadini non possono votare"
Il procuratore Gratteri ha criticato il referendum sulla giustizia, affermando che alcuni cittadini non devono partecipare al voto.

Referendum Giustizia, Gratteri: Votano sì imputati e indagati. Nordio: Sconcertato
Referendum Giustizia, Gratteri: 'Votano sì imputati e indagati'. Nordio: 'Sconcertato'

Al referendum votano sì imputati e indagati, le manie di protagonismo di Gratteri
Il protagonismo è a volte una brutta malattia. Lo si può desumere leggendo, ad esempio, il vocabolario italiano quando spiega che questa parola vuol dire che chi lo diventa (protagonista) usa comport

Si alza la polemica sulle parole del procuratore di Napoli Gratteri: 'Al referendum voteranno sì imputati e massoneria deviata, per il no si schiereranno le persone perbene'. La Russa: 'Basito, le sue parole alzano lo scontro'