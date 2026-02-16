Gratteri | Da Nordio dichiarazioni inaccettabili Scusarmi? Io vado avanti

Il procuratore capo di Napoli, Nicola Gratteri, ha reagito con fermezza alle dichiarazioni di Nordio, accusando l’ex ministro di aver strumentalizzato le sue parole. La sua presa di posizione si è fatta ancora più forte dopo che Nordio ha chiesto scuse pubbliche, cosa che Gratteri ha respinto con decisione. In un’intervista, il magistrato ha ribadito di non voler recedere, precisando che le sue affermazioni si basano su fatti concreti e non intendono essere smorzate.

Gratteri sfida Nordio: “Non mi scuso, le mie parole sono state strumentalizzate”. Napoli – Il procuratore capo di Napoli, Nicola Gratteri, non cede alle pressioni e ribadisce la sua posizione sulle possibili interferenze tra criminalità organizzata, massoneria e voto referendario. La sua risposta, arrivata dopo le critiche del Ministro della Giustizia Carlo Nordio, apre un nuovo fronte di tensione all’interno della magistratura e rilancia il dibattito sulla riforma costituzionale in corso. La reazione a Nordio e le accuse di strumentalizzazione. Gratteri ha espresso la sua ferma intenzione di non scusarsi per le dichiarazioni che avevano sollevato polemiche, definendo “inaccettabili” le reazioni ricevute.🔗 Leggi su Ameve.eu

La crisi politica a Mondaino si fa sentire forte.

Il generale Vannacci ha deciso di lasciare la Lega e di andare avanti da solo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.