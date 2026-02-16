Gratteri | Da Nordio dichiarazioni inaccettabili Scusarmi? Io vado avanti
Il procuratore capo di Napoli, Nicola Gratteri, ha reagito con fermezza alle dichiarazioni di Nordio, accusando l’ex ministro di aver strumentalizzato le sue parole. La sua presa di posizione si è fatta ancora più forte dopo che Nordio ha chiesto scuse pubbliche, cosa che Gratteri ha respinto con decisione. In un’intervista, il magistrato ha ribadito di non voler recedere, precisando che le sue affermazioni si basano su fatti concreti e non intendono essere smorzate.
Gratteri sfida Nordio: “Non mi scuso, le mie parole sono state strumentalizzate”. Napoli – Il procuratore capo di Napoli, Nicola Gratteri, non cede alle pressioni e ribadisce la sua posizione sulle possibili interferenze tra criminalità organizzata, massoneria e voto referendario. La sua risposta, arrivata dopo le critiche del Ministro della Giustizia Carlo Nordio, apre un nuovo fronte di tensione all’interno della magistratura e rilancia il dibattito sulla riforma costituzionale in corso. La reazione a Nordio e le accuse di strumentalizzazione. Gratteri ha espresso la sua ferma intenzione di non scusarsi per le dichiarazioni che avevano sollevato polemiche, definendo “inaccettabili” le reazioni ricevute.🔗 Leggi su Ameve.eu
Crisi politica a Mondaino, parla la sindaca Mele: "Dimissioni irresponsabili, ma io vado avanti"
La crisi politica a Mondaino si fa sentire forte.
Vannacci lascia la Lega: «Vado avanti da solo». Salvini: «Farà come Fini»
Il generale Vannacci ha deciso di lasciare la Lega e di andare avanti da solo.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Gratteri: Da Nordio dichiarazioni inaccettabili. Scusarmi? Io vado avanti; Gratteri attacca Nordio: Dice di abbassare i toni? Ma non dà la mano a un procuratore che non gli piace; Referendum, Gratteri: 'Votano sì imputati e indagati': è polemica; Referendum Giustizia, è scontro su Gratteri. Il procuratore: Votano Sì massoni deviati, imputati e indagati. Nordio: Serve il test psico-attitudinale?.
Gratteri: Da Nordio dichiarazioni inaccettabili. Scusarmi? Io vado avantiIl procuratore di Napoli risponde alle polemiche per le sue frasi sui massoni e mafiosi che votano sì: Strumentalizzato. E sulla riforma: Va fermata ... repubblica.it
Referendum, Gratteri a La7: Nordio dice che sono un matto? E che gli devo rispondere, le conclusioni le trarranno i cittadiniPossiamo stare tutta la trasmissione a raccontare le cose che dice il ministro Nordio. L'affondo di Gratteri alle accuse del ministro della Giustizia e del vicepremier Tajani mette in discussione co ... ilfattoquotidiano.it
La sinistra attacca il ministro Nordio per spostare l’attenzione dalle gravi dichiarazioni di Gratteri. I giudici sono sotto ricatto delle correnti, e per Fratelli d’Italia solo votando sì alla riforma saranno liberi e più credibili #stopcorrenti #siallariforma #giustizia facebook
Gratteri cosi come Nordio, restate nel merito e evitate offese e toni sbagliati. Un referendum si vince o si perde. La responsabilità morale e istituzionale resta. x.com