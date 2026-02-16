Grande Fratello Vip | rifiuti clamorosi a Ilary Blasi dai due volti di Uomini e Donne

Il conto alla rovescia per la nuova edizione del Grande Fratello Vip è già iniziato, ma il cast non sarebbe ancora del tutto definito. Il reality di Canale 5, pronto a tornare in prima serata a marzo, sta alimentando curiosità e indiscrezioni, mentre sul web si rincorrono i nomi dei possibili concorrenti e di chi, invece, avrebbe deciso di tirarsi indietro. L’attesa cresce di giorno in giorno, anche perché il ritorno della porta rossa rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della stagione televisiva. Nelle ultime ore, a far discutere sono state le anticipazioni diffuse dal giornalista Gabriele Parpiglia, che avrebbe rivelato alcuni dei personaggi pronti a varcare la soglia della casa più spiata d’Italia a metà marzo.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Il Grande Fratello Vip torna in tv con Ilary Blasi alla conduzione.

Ilary Blasi ha annunciato le due opinioniste che accompagneranno il suo ritorno in tv.

Grande Fratello Vip svelati i primi concorrenti e i clamorosi rifiuti.Nuova edizione e cambio di guida al realityIl ritorno del reality di prime time su Canale 5 avverrà a metà marzo, con un ciclo compatto di sei setti ... assodigitale.it

Famosissimo volto tv vuole fare il Grande Fratello Vip: in passato ha rifiutato, ma ora è pronto, ecco chi èDopo anni di rifiuti, un famosissimo volto della televisione si dice pronto a entrare nella casa del Garnde Fratello Vip ... donnapop.it

#LucaArgentero: "Cosa penso del caso Signorini/Grande Fratello Trovo che appartenga a un livello un po' basso per essere commentato" L'attore in una lunga intervista a #Fanpage dove parla della prossima stagione di Doc-nelle tue mani, di Motorvalley la - facebook.com facebook

Mediaset frena sulle indiscrezioni legate allo stop del Grande Fratello Vip: “pura fantasia”. La decisione verrà presa solo dopo aver valutato progetto e cast. Fonte: @GalantoMassimo x.com