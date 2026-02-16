Grande Fratello | Guido Genovesi la rivelazione dopo anni | Ingiustamente accusato di una bestemmia in diretta

Guido Genovesi, ex concorrente del Grande Fratello 2005, ha deciso di parlare dopo quasi vent’anni, accusando ingiustamente di aver pronunciato una bestemmia in diretta. La causa di questa confessione è una multa arrivata a Mediaset, legata a un episodio che lui nega di aver causato. Durante un’intervista recente, racconta di aver sempre sostenuto la propria innocenza, anche quando molti lo hanno etichettato come il responsabile. Un dettaglio concreto che emerge è il fatto che, secondo lui, non era presente in studio al momento della registrazione.

“Io, il capro espiatorio del Grande Fratello”: Guido Genovesi racconta la sua verità. Guido Genovesi, volto noto al pubblico per la sua partecipazione alla quinta edizione del Grande Fratello nel 2005, si è raccontato a distanza di anni, rivelando di essere stato ingiustamente etichettato come il responsabile di una multa comminata a Mediaset a seguito di una bestemmia pronunciata in diretta. L’ex concorrente, affetto da balbuzie, rivive un’esperienza che lo ha segnato profondamente, svelando un retroscena di pressioni, errori di valutazione e un’eccessiva severità nei suoi confronti. La sua vicenda offre uno spaccato inedito su un’epoca televisiva in cui la linea di confine tra intrattenimento e rispetto delle sensibilità era molto più netta.🔗 Leggi su Ameve.eu

Guido Genovesi ha dichiarato che non potrà mai dimenticare la bestemmia al Grande Fratello, perché, secondo lui, Mediaset ha cercato di cancellarla oscurando il suo volto subito dopo l’episodio.

