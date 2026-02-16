GPS 2026 ordinanza a breve | sindacati convocati per la piattaforma Le ultime notizie QUESTION TIME con Semeraro LIVE Martedì 17 febbraio alle 14 | 30

Inizia il conto alla rovescia per la pubblicazione dell'ordinanza per l'aggiornamento delle GPS (graduatorie provinciali per le supplenze) per il periodo 2026-2028. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Martedì 3 febbraio alle 3 del pomeriggio, un question time con Semeraro svela le novità per il GPS 2026.

Gps 2026, quali tempistiche? Dall’ordinanza ai ventuno giorni di tempo per fare domanda, ecco cosa c’è da sapereQuali saranno i tempi per l’aggiornamento delle GaE e delle GPS per il biennio scolastico 2026-2028? A rispondere, nel corso della diretta della Tecnica risponde live, il prof. Lucio Ficara, esperto d ... tecnicadellascuola.it

Graduatorie GPS 2026: scadenza domanda non sarà a febbraio! I vantaggi su servizio e titoliGraduatorie GPS 2026/28: siamo in attesa dell'Ordinanza e delle nuove tabelle di valutazione dei titoli, utili per la compilazione della domanda di primo inserimento/aggiornamento/conferma/cambio prov ... orizzontescuola.it

Nel corso del Question Time condotto da Andrea Giallanza, Giuseppe Semeraro ha fornito un quadro completo e aggiornato sulla situazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), in attesa della prossima ordinanza ministeriale. x.com

