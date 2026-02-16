Google photos una funzione una volta ottima ora è in declino secondo gli utenti

Google Photos ha perso consensi tra gli utenti a causa di un calo di funzionalità, in particolare per la funzione Magic Eraser. Questa feature, una volta apprezzata, ora riceve molte critiche per la sua ridotta efficacia dopo l’ultimo aggiornamento. Gli utenti segnalano che le modifiche apportate all’editor hanno reso più difficile eliminare oggetti indesiderati nelle foto. Alcuni commentano che i miglioramenti promessi non sono stati mantenuti, portando a una frustrazione crescente tra gli utilizzatori più assidui.

l’analisi propone una lettura sintetica delle prestazioni di magic eraser in google photos, mettendo in evidenza le segnalazioni degli utenti e i cambiamenti introdotti con l’aggiornamento dell’ editor di questa app. elementi di intelligenza artificiale e nuove modalità di modifica guidano l’esperienza, ma restano incerte sul piano pratico per le modifiche di dettaglio. il quadro generale indica che magic eraser non rende con la stessa efficacia di un tempo, soprattutto quando si cercano interventi precisi e piccoli. magic eraser: prestazioni in declino rispetto al passato. i fruitori di google photos hanno osservato una riduzione dell’accuratezza di magic eraser, segnalando difficoltà nell’eseguire modifiche piccole e precise e affidabilità limitata principalmente alle rimozioni di oggetti di dimensioni maggiori. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com © Mondoandroid.com - Google photos una funzione una volta ottima ora è in declino secondo gli utenti Google photos la funzione che voglio è una cornice fisica e-ink per le foto Google Photos ha annunciato il lancio di una cornice e-ink per mostrare le foto, spinta dalla crescente domanda di dispositivi più semplici e meno energivori. Youtube testa una nuova funzione che gli utenti ritengono quasi utilizzabile Da qualche giorno, YouTube sta provando una nuova funzione che ha già attirato l’attenzione degli utenti. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: In arrivo la funzione Crea con l’AI in Google Foto su iPhone: a cosa serve e come funziona; Google Foto può eliminare tutte le foto senza che voi lo vogliate davvero; Google Foto potrebbe cancellare i vostri file senza avvisare; Google Foto attende interessanti miglioramenti per la condivisione e novità estetiche. Windows copia una funzione (geniale) da Google PhotoMicrosoft ha recentemente annunciato l'introduzione di Generative erase nell'app Foto per Windows 11 (e Windows 10), una funzionalità che permette agli utenti di rimuovere oggetti dalle foto in ... tomshw.it Google mi ha tolto una funzione fotografica che adoravo, che delusione!Google ha deciso di dire addio a una funzione fotografica amata da molti utenti Pixel: Photo Sphere. Questa caratteristica, che permetteva di creare panoramiche a 360 gradi nello stile di Google ... tomshw.it Google introduce Me Meme in Google Photos, una nuova funzione IA che permette di trasformare le vostre foto in meme con pochi tocchi. https://gametimers.it/google-presenta-me-meme-la-nuova-funzione-ia-di-google-photos-per-trasformare-le-vostre-foto- - facebook.com facebook Google Foto, condividere immagini finalmente sarà facile col tasto Copia x.com