Google Meet | arriva la funzione per aprire le condivisioni in nuova finestra
Google ha annunciato che Google Meet introdurrà presto una funzione che permette di aprire le condivisioni in una finestra separata. Questa novità mira a rendere più semplice seguire le presentazioni senza perdere di vista l'interfaccia principale della riunione. In pratica, gli utenti potranno ora visualizzare i contenuti condivisi in una finestra dedicata, facilitando il controllo e l’interazione durante le riunioni.
Le riunioni su Google Meet stanno per diventare più pratiche grazie a una novità pensata per semplificare la gestione dei contenuti condivisi. L’azienda ha annunciato l’introduzione della funzione “Apri in una nuova finestra”, che permette ai partecipanti di separare lo schermo condiviso dal resto dell’interfaccia della call. Con questa nuova funzione, le presentazioni e qualsiasi contenuto condiviso potranno essere aperti in una finestra autonoma, indipendente dalla riunione principale. L’utente potrà spostarla liberamente sullo schermo, ridimensionarla o addirittura trasferirla su un monitor secondario, senza modificare la disposizione dei video degli altri partecipanti. 🔗 Leggi su Billipop.com
Google meet elimina il caos della condivisione dello schermo con una nuova funzione
Google Meet introduce una nuova funzione che semplifica la condivisione dello schermo durante le riunioni.
