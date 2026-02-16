God of War Sons of Sparta, annunciato a sorpresa durante l’ultimo State of Play e subito disponibile, non permette di giocare in modalità cooperativa, e questo ha provocato numerose richieste di rimborso da parte dei fan. Molti giocatori si aspettavano di poter collaborare con amici, ma si sono trovati di fronte a una sorpresa poco gradita, soprattutto considerando le promesse fatte prima dell’uscita.

Annunciato a sorpresa durante l’ultimo State of Play e reso immediatamente disponibile, God of War Sons of Sparta ha acceso l’interesse del pubblico proponendo una formula inedita per la serie. Tuttavia, a pochi giorni dal lancio, il gioco è finito al centro di una polemica: la modalità cooperativa non è disponibile fin da subito, come molti avevano creduto, ma si sblocca soltanto dopo aver completato l’intera campagna principale. Una scelta che ha spinto diversi utenti a chiedere il rimborso. Lo spin-off sviluppato da Santa Monica Studio propone un’esperienza action platform bidimensionale con protagonista un giovane Kratos, affiancato dal fratello Deimos. 🔗 Leggi su Game-experience.it

God of War Sons of Sparta, la modalità cooperativa non è disponibile da subito e piovono richieste di rimborso

Sony ha sorpreso i fan durante lo State of Play annunciando e rilasciando subito “God of War: Sons of Sparta”, il nuovo capitolo della serie, questa volta in versione 2D e disponibile da subito.

David Jaffe, il padre della serie God of War, ha definito Sons of Sparta “spazzatura completa” a causa delle sue critiche rivolte al gioco.

