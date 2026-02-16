God of War Sons of Sparta la modalità cooperativa non è disponibile da subito e piovono richieste di rimborso
God of War Sons of Sparta, annunciato a sorpresa durante l’ultimo State of Play e subito disponibile, non permette di giocare in modalità cooperativa, e questo ha provocato numerose richieste di rimborso da parte dei fan. Molti giocatori si aspettavano di poter collaborare con amici, ma si sono trovati di fronte a una sorpresa poco gradita, soprattutto considerando le promesse fatte prima dell’uscita.
Annunciato a sorpresa durante l’ultimo State of Play e reso immediatamente disponibile, God of War Sons of Sparta ha acceso l’interesse del pubblico proponendo una formula inedita per la serie. Tuttavia, a pochi giorni dal lancio, il gioco è finito al centro di una polemica: la modalità cooperativa non è disponibile fin da subito, come molti avevano creduto, ma si sblocca soltanto dopo aver completato l’intera campagna principale. Una scelta che ha spinto diversi utenti a chiedere il rimborso. Lo spin-off sviluppato da Santa Monica Studio propone un’esperienza action platform bidimensionale con protagonista un giovane Kratos, affiancato dal fratello Deimos. 🔗 Leggi su Game-experience.it
God of War: Sons of Sparta, annunciato il nuovo capitolo in 2D: è già disponibile
Sony ha sorpreso i fan durante lo State of Play annunciando e rilasciando subito “God of War: Sons of Sparta”, il nuovo capitolo della serie, questa volta in versione 2D e disponibile da subito.
Il papà della serie God of War crede che Sons of Sparta sia per lui “spazzatura completa”
David Jaffe, il padre della serie God of War, ha definito Sons of Sparta “spazzatura completa” a causa delle sue critiche rivolte al gioco.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
