Glimt Aleesami | Pronti per l' Inter! Mi manca l' Italia vi svelo il gol al Dortmund

Haitam Aleesami, difensore del BodøGlimt e ex Palermo, ha detto di essere pronto per affrontare l’Inter e ha confessato di sentire la mancanza dell’Italia. Aleesami ha anche rivelato di aver segnato un gol al Borussia Dortmund, un momento che ricorda con piacere.
Un profilo approfondito di Haitam Aleesami, difensore del BodøGlimt e ex giocatore del Palermo, in vista della sfida di playoff d’andata in Champions League contro l’Inter. L’intervista offre una lettura diretta sul carattere della squadra, sul clima di gioco e sull’esperienza personale che accompagna la crescita del club nordico. Il giocatore esprime la sua lettura della partita, sottolineando la necessità di concentrazione e di un approccio collettivo mirato a mantenere elevata la qualità del lavoro. L’obiettivo è fornire una prestazione solida e responsabile, nella consapevolezza che il successo nasce dall’impegno quotidiano e dalla determinazione a eseguire il piano di gioco costruito dallo staff. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Haitam Aleesami, ex difensore del Palermo ora in forza al Bodo Glimt, ha espresso grande entusiasmo per la partita contro l’Inter in Champions League.
Bodo Glimt, l'ex calciatore del Palermo, Haitam Aleesami, si è raccontato così in vista della sfida di mercoledì contro l'Inter in Champions League Intervistato da Gianlucadimarzio.com, il difensore
