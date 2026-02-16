Gli ultimi aggiornamenti sull' odissea infinita di via Luciano Lama

Il Comune di Forlì ha ricevuto le segnalazioni sulla strada dissestata di via Luciano Lama, e ora si sa che l’Ufficio Manutenzioni non ha ancora un piano preciso per sistemarla. La lettrice ha spiegato che, nonostante l’amministrazione conosca il problema, non ci sono date stabilite per iniziare i lavori di riparazione. La strada presenta buche profonde e crepe visibili, causando disagi agli automobilisti e ai pedoni. La mancanza di un cronoprogramma rende ancora più incerto quando si potrà intervenire concretamente.

Scrive la lettrice: "Finalmente è chiaro. Delle condizioni del manto stradale di via Luciano Lama il Comune di Forlì è informato ma 'l'Ufficio Manutenzioni, allo stato attuale, non è in possesso di un cronoprogramma approvato relativo alla fase progettuale né alla successiva esecuzione degli interventi'. Pertanto, i conducenti di veicoli che devono transitare su questa sede stradale devono sperare che vada sempre tutto bene in quanto (cito esattamente quanto comunicatomi). 'Nel frattempo, al fine di mitigare le condizioni di rischio e garantire la sicurezza della circolazione, sono state attuate e vengono costantemente mantenute misure provvisionali, consistenti in installazione di segnaletica di pericolo e di limitazione della velocità; ripristini puntuali della pavimentazione mediante chiusura degli ammaloramenti localizzati, soggetti a ricorrente deterioramento in ragione delle condizioni meteo avverse; posa di delineatori flessibili rifrangenti per l'induzione al rallentamento in prossimità del ponte. La strada di Via Luciano Lama resta in condizioni precarie, nonostante le ripetute segnalazioni di cittadini e gli esposti presentati alle autorità.