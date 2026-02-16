Gli spettacoli del Carnevale vastese registrano il tutto esaurito | entusiasmo e partecipazione nonostante il maltempo FOTO
Il Carnevale Vastese 2026 ha registrato il tutto esaurito domenica 15 febbraio, quando gli spettacoli si sono svolti al teatro Madonna dell’Asilo invece che all’aperto, a causa della pioggia intensa. Centinaia di persone si sono radunate comunque per godersi le maschere e le performances, dimostrando entusiasmo nonostante il maltempo. La sala era piena di famiglie con bambini che sventolavano bandiere colorate e applaudivano gli artisti.
L'evento, a causa delle condizioni meteo, si è tenuto al teatro Madonna dell'Asilo, con una straordinaria affluenza di pubblico, coinvolgendo famiglie, bambini e appassionati della tradizione carnevalesca Si è concluso con grande entusiasmo e partecipazione il pomeriggio di festa in occasione del Carnevale Vastese 2026, domenica 15 febbraio, al teatro Madonna dell’Asilo, dove l'evento si è spostato a causa del maltempo. Gli spettacoli delle 15 delle 16.30, con lo show fiabesco “Il Matto del Carnevale”, hanno registrato una straordinaria affluenza di pubblico, coinvolgendo famiglie, bambini e appassionati della tradizione carnevalesca.🔗 Leggi su Chietitoday.it
Tutto esaurito al teatro Marrucino fra musica ed entusiasmo per il workshop “Musicalmente” con Pietro Morello [FOTO]
Il teatro Marrucino ha registrato il tutto esaurito per il workshop “Musicalmente” con Pietro Morello, attirando oltre 400 partecipanti.
Carnevale di Sciacca, nonostante il rinvio per maltempo la festa comincia con gli eventi collaterali
Nonostante il maltempo abbia costretto a rinviare le sfilate, il Carnevale di Sciacca 2026 è iniziato comunque con gli eventi collaterali.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Gli appuntamenti degli ultimi due giorni (lunedì 16 e martedì 17 febbraio), tra sfilate di carri, spettacoli itineranti e la proclamazione della Maria dell’anno; Carnevale in città: Bolzano si accende di colori e musica; Il Carnevale veneziano entra nel vivo con feste e spettacoli sull'acqua; I Colori del Carnevale 2026.
Carnevale di Avola 2026, edizione da record: folla e spettacoli in cittàIl Carnevale Storico Avolese 2026 registra una partecipazione record. Carri allegorici, sfilate, spettacoli e grandi eventi hanno animato Avola, con il sindaco Rossana Cannata che celebra un’edizione ... quotidianodiragusa.it
Week end 14-15 febbraio a Firenze e in Toscana: spettacoli ed eventi fra San Valentino e CarnevaleRenato Zero al Mandela, la commedia di Eduardo alla Pergola, gli Amici della Musica, il Carnevale di Viareggio e di Foiano della Chiana, le altre feste ... firenzepost.it
Simone Venturini. Borizz · Positive Vibes. CHE FESTA con il #Carnevale a Campalto Carri, spettacoli, musica e soprattutto tantissima #energia che nasce "DAL BASSO". È il Carnevale che raggiunge tutta LA NOSTRA CITTÀ - facebook.com facebook