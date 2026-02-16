Gli spettacoli del Carnevale vastese registrano il tutto esaurito | entusiasmo e partecipazione nonostante il maltempo FOTO

Il Carnevale Vastese 2026 ha registrato il tutto esaurito domenica 15 febbraio, quando gli spettacoli si sono svolti al teatro Madonna dell’Asilo invece che all’aperto, a causa della pioggia intensa. Centinaia di persone si sono radunate comunque per godersi le maschere e le performances, dimostrando entusiasmo nonostante il maltempo. La sala era piena di famiglie con bambini che sventolavano bandiere colorate e applaudivano gli artisti.

L'evento, a causa delle condizioni meteo, si è tenuto al teatro Madonna dell'Asilo, con una straordinaria affluenza di pubblico, coinvolgendo famiglie, bambini e appassionati della tradizione carnevalesca Si è concluso con grande entusiasmo e partecipazione il pomeriggio di festa in occasione del Carnevale Vastese 2026, domenica 15 febbraio, al teatro Madonna dell'Asilo, dove l'evento si è spostato a causa del maltempo. Gli spettacoli delle 15 delle 16.30, con lo show fiabesco "Il Matto del Carnevale", hanno registrato una straordinaria affluenza di pubblico, coinvolgendo famiglie, bambini e appassionati della tradizione carnevalesca.

