Gli inventori della giustizia L’Illuminismo e i suoi avvocati della ragione

Gli studiosi dell’Illuminismo, tra cui molti avvocati e filosofi, hanno contribuito a plasmare il concetto di giustizia, ma spesso si dimentica che il loro lavoro nasce da un’esigenza concreta di migliorare il sistema legale. In Italia, questa idea si scontra con l’immagine di una giustizia come semplice questione di procedure, ignorando le profonde riflessioni sui valori e sulla ragione che i pensatori dell’epoca hanno portato avanti. Per esempio, alcuni di loro si sono impegnati a riformare il modo in cui vengono applicate le leggi, cercando di rendere più giusto il trattamento di ogni individuo.

Antonio Perego, L'Accademia dei Pugni. Da sinistra: Alfonso Longo, Alessandro Verri, Giambattista Biffi, Cesare Beccaria, Luigi Stefano Lambertenghi, Pietro Verri, Giuseppe Visconti di Saliceto C'è un equivoco ricorrente ogni volta che in Italia si discute di giustizia: si finge che il problema sia solo tecnico. E' un'illusione che solleva da una scomoda responsabilità: riconoscere che la giustizia non è mai neutra, che porta con sé una visione dell'uomo, dello stato e del potere. Una visione che in Italia non è mai stata una sola. Per capirlo bene, tornare indietro non è superfluo; consente di avere a disposizione una visione più coerente non tanto per nostalgia quanto per onestà intellettuale. Gli inventori della giustizia. Il fermento di Milano, l'immobilismo di Palermo e le contese di Napoli. L'Illuminismo e i suoi avvocati della ragione.