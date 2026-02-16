gli eurobond salva europa

Se l'Europa voleva un brusco risveglio geopolitico, lo ha avuto. Le parole del cancelliere tedesco Friedrich Merz a cavallo del weekend hanno certificato una crepa con Washington che fino a pochi mesi fa sarebbe stata impensabile. Non una divergenza tattica, ma una distanza strategica. Il messaggio è semplice: l'ombrello americano non è più un automatismo. Ma attenzione alle illusioni. Gli strappi verbali fanno rumore, non necessariamente storia. L'Occidente non può permettersi una rottura strutturale tra Europa e Stati Uniti. L'Alleanza atlantica resta un pilastro, per ragioni militari, industriali, finanziarie. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

In un momento di forte tensione politica, Macron spinge per gli eurobond e il ‘buy european’, cercando di rafforzare l’unità del continente.

L’Europa sta valutando diverse opzioni per sostenere l’Ucraina: asset russi, eurobond o nessuna soluzione.

