Gli editori di Today e Fanpage sono stati multati per 8 milioni di euro

Gli editori di Today e Fanpage hanno ricevuto una multa da 8 milioni di euro dopo che l’Inps ha accusato i gruppi Citynews e Ciapeople di aver adottato contratti irregolari e di aver versato meno contributi ai loro giornalisti. L’ente previdenziale ha scoperto che le aziende non rispettano le norme sul lavoro, riducendo i costi e mettendo a rischio le pensioni dei dipendenti. In particolare, si sostiene che alcune figure professionali siano state inquadrate in modo improprio per evitare contributi più alti. La questione riguarda circa 300 giornalisti impiegati nelle testate online di proprietà dei gruppi.

Secondo l'Inps, i gruppi editoriali Citynews e Ciapeople applicherebbero contratti scorretti e pagherebbero meno contributi ai loro giornalisti I gruppi editoriali Ciaopeople e Citynews, editori rispettivamente del sito di informazione Fanpage e del network di siti locali che per la maggior parte hanno nel nome la parola Today (MilanoToday, RomaToday e altre decine di siti locali), hanno ricevuto una multa complessiva di 8 milioni di euro perché accusati di applicare ai loro giornalisti contratti nazionali di categoria considerati scorretti dall'Inps, l'Istituto nazionale di previdenza sociale.