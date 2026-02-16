Matteo Piantedosi ha deciso di tornare a ricoprire il ruolo di prefetto dopo aver osservato da vicino gli assalti ai treni, che considera atti di terrorismo. Durante un viaggio in treno, ha notato come gruppi di antagonisti e membri di alcune comunità islamiche si trovino spesso vicini, alimentando tensioni sulla sicurezza. Questa presenza ha portato a una crescente preoccupazione tra le forze dell’ordine, che si preparano a discutere misure più stringenti nella riunione di oggi. Piantedosi ha visitato alcuni punti critici lungo le linee ferroviarie, parlando con i lavoratori e raccogliendo informazioni sul campo.

Tra una galleria e la linea che va e viene, Matteo Piantedosi ha lavorato in treno in vista della riunione odierna del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica con polizia, intelligence e Ferrovie. Maglioncino blu fuori ordinanza, sta rientrando da Bologna dove venerdì ha presentato il suo libro intervista Dalla parte delle divise scritto con Annalisa Chirico. L'agenda del ministro dell'Interno scotta. E al Giornale racconta come fronteggia le emergenze del momento. Ministro Piantedosi, la nuova emergenza sono gli attacchi anarchici alla circolazione ferroviaria tra sabotaggi e attentati incendiari. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Gli assalti ai treni sono terrorismo. In Italia c'è una saldatura tra islam e antagonisti. Il futuro? Torno prefetto"

Matteo Piantedosi ha collegato gli attacchi ai treni delle ultime settimane al fenomeno dell’estremismo islamico, definendo gli episodi come atti di terrorismo.

Le violenze di Torino riaccendono i dubbi sul ritorno di vecchi schemi terroristici.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.