Gli assalti ai treni sono terrorismo In Italia c' è una saldatura tra islam e antagonisti Il futuro? Torno prefetto

Matteo Piantedosi ha deciso di tornare a ricoprire il ruolo di prefetto dopo aver osservato da vicino gli assalti ai treni, che considera atti di terrorismo. Durante un viaggio in treno, ha notato come gruppi di antagonisti e membri di alcune comunità islamiche si trovino spesso vicini, alimentando tensioni sulla sicurezza. Questa presenza ha portato a una crescente preoccupazione tra le forze dell’ordine, che si preparano a discutere misure più stringenti nella riunione di oggi. Piantedosi ha visitato alcuni punti critici lungo le linee ferroviarie, parlando con i lavoratori e raccogliendo informazioni sul campo.
Tra una galleria e la linea che va e viene, Matteo Piantedosi ha lavorato in treno in vista della riunione odierna del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica con polizia, intelligence e Ferrovie. Maglioncino blu fuori ordinanza, sta rientrando da Bologna dove venerdì ha presentato il suo libro intervista Dalla parte delle divise scritto con Annalisa Chirico. L'agenda del ministro dell'Interno scotta. E al Giornale racconta come fronteggia le emergenze del momento. Ministro Piantedosi, la nuova emergenza sono gli attacchi anarchici alla circolazione ferroviaria tra sabotaggi e attentati incendiari. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Matteo Piantedosi ha collegato gli attacchi ai treni delle ultime settimane al fenomeno dell’estremismo islamico, definendo gli episodi come atti di terrorismo.
Gli antagonisti sono una nuova versione del terrorismo anni ’70? L’opinione di Cazzola
Le violenze di Torino riaccendono i dubbi sul ritorno di vecchi schemi terroristici.
