Gli arbitri non possono diventare professionisti | la bufala raccontata da un ex fischietto in TV

Massimiliano Saccani, ex arbitro e oggi opinionista Rai, è incappato in un errore marchiano in diretta TV per spiegare perché oggi non c'è professionismo tra gli arbitri: "Volerebbero cause per risarcimento danni". Cavalcando una falsa leggenda metropolitana e senza venire corretto.🔗 Leggi su Fanpage.it

Dopo il pareggio tra Juventus e Lazio, Luciano Spalletti si lascia andare a un gesto inaspettato.

Luciano Spalletti ha criticato gli arbitri dopo il pareggio della Juventus contro la Lazio.

Chivu: Gli arbitri non sono il problema del calcio italiano. Non sono stato scelto per lamentarmiNell'ultimo periodo le polemiche arbitrali sono diventate sempre più frequenti e a essere interpellato sul tema è stato anche Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, che ... tuttonapoli.net

Inter, Chivu sicuro: Il problema del calcio italiano non sono gli arbitriDurante la conferenza stampa di presentazione di Inter - Juventus, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu ha parlato anche del tema relativo alle recenti proteste contro gli arbitri. Di seguito il suo.. lalaziosiamonoi.it

Guida arbitro + Maresca al VAR = rigore netto negato alla Juve. Un classico, così domani possono portare tranquilli i loro figli a scuola a Napoli. Ecco il magico mondo della Serie A, in cui due arbitri chiedono di non arbitrare il Napoli ma poi possono condizion - facebook.com facebook

Chivu: "Tutti si lamentano degli arbitri Devono diventare professionisti E' una storia di tanti anni. Si parla sempre delle stesse cose, con Var e senza Var. Quando vedrò un allenatore parlare con episodio a favore, verrò a parlare. Voglio vedere un allenatore x.com