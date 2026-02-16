Gli arbitri non possono diventare professionisti | la bufala raccontata da un ex fischietto in TV
Massimiliano Saccani, ex arbitro e opinionista Rai, ha affermato in diretta TV che gli arbitri non possono diventare professionisti, sostenendo che rischierebbero cause per risarcimento danni. Durante il collegamento, ha comunque mostrato di non conoscere alcune norme di base, generando confusione tra gli spettatori.
Massimiliano Saccani, ex arbitro e oggi opinionista Rai, è incappato in un errore marchiano in diretta TV per spiegare perché oggi non c'è professionismo tra gli arbitri: "Volerebbero cause per risarcimento danni". Cavalcando una falsa leggenda metropolitana e senza venire corretto.🔗 Leggi su Fanpage.it
Spalletti bacia sulla spalla l’intervistatrice di Dazn. La polemica sul rigore: “Gli arbitri devono diventare professionisti”
Dopo il pareggio tra Juventus e Lazio, Luciano Spalletti si lascia andare a un gesto inaspettato.
Spalletti: “La cosa assurda è che gli unici non professionisti sono gli arbitri. Anche il bacio è contatto (e bacia Federica Zilli)”
Luciano Spalletti ha criticato gli arbitri dopo il pareggio della Juventus contro la Lazio.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
