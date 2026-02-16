giustizia riparativa i dati in 280 si sono impegnati a favore dei servizi sanitari

Nel periodo tra il 2021 e il 2025, circa 280 persone si sono rese disponibili per sostenere i servizi sanitari di Modena, dopo aver scelto di partecipare a percorsi di giustizia riparativa. Questa scelta ha portato molti a impegnarsi in attività di pubblica utilità, come il supporto alle strutture ospedaliere e alle altre realtà sanitarie della zona.

Il sindaco Giuliano Quintavalle ha lanciato un appello alla città, puntando i fari sulla salute mentale dei romani.

L'Asp di Agrigento ha annunciato l'assunzione di sei nuovi dirigenti medici a tempo indeterminato, con l'obiettivo di rafforzare l'assistenza territoriale e migliorare l'organizzazione dei servizi sanitari di base.

