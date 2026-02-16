Giù le mani dal cavallo | quando la bistecca diventa questione di Stato

L’onorevole Michela Vittoria Brambilla ha presentato una proposta di legge che mira a classificare i cavalli come animali da compagnia, scatenando il dibattito sulla carne di cavallo in Italia. La proposta, che prevede l’introduzione di norme più severe per la macellazione e il consumo di equini, ha suscitato reazioni contrastanti tra chi difende il rispetto per questi animali e chi sostiene il valore culturale della tradizione culinaria. Nel corso delle ultime settimane, diverse associazioni animaliste hanno organizzato manifestazioni davanti alle istituzioni per chiedere un cambiamento nelle leggi vigenti.

Una proposta di legge dell'onorevole Michela Vittoria Brambilla per equiparare gli equini agli animali da affezione ha riacceso il dibattito sulla carne di cavallo in Italia. La questione, emersa il 16 febbraio 2026, solleva un conflitto tra tradizione culinaria, benessere animale e sensibilità etica, con ripercussioni che si estendono dalle stalle ai social network. La Proposta di Legge e il Clima di Tensione. L'iniziativa parlamentare mira a vietare la macellazione e l'utilizzo a scopo alimentare degli equini, innescando una reazione a catena che ha coinvolto diversi attori sociali.