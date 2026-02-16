Gioventù polarizzata Perché la destra convince sempre di più la Gen Z
La crescente attrazione dei giovani verso i partiti di destra si spiega con l'influenza delle notizie sui problemi economici e sociali, che spingono molti a cercare soluzioni più dure. In Germania, Francia e negli Stati Uniti, sempre più ragazzi si identificano con le posizioni conservatrici, spesso condividendo contenuti sui social che rafforzano questa tendenza.
«Chi non è di sinistra da giovane è senza cuore, ma chi non è di destra da adulto è senza cervello». Per decenni questa frase, falsamente attribuita al primo ministro britannico Winston Churchill, ha perfettamente descritto la realtà. Oggi, in Occidente, non è più così, perché sempre più giovani della Generazione Z decidono di votare per partiti conservatori o di estrema destra, rompendo gli schemi tradizionali che vedono nei giovani un fertile terreno elettorale per i progressisti. Prendiamo ad esempio le europee del 2024: in Germania l'AfD (Alternativa per la Germania) ha triplicato i consensi nella fascia d’età che va dai 16 ai 24 anni, arrivando al 16%, migliorando poi il dato nelle elezioni federali dello scorso anno (21%). 🔗 Leggi su Laverita.info
Giorgia Meloni e la destra hanno paura di perdere: ecco perché stanno picchiando sempre più duro
La destra italiana si agita più del solito.
Sondaggi, cosa cambia dopo le Regionali? Perché la sfida tra destra e campo largo diventa sempre più apertaLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Torna “Persone che scavalcano muri”, corso di formazione organizzato dal Centro Astalli Trento sulle migrazioni forzate, aperto alla cittadinanza. In una società sempre più polarizzata, attraversata da retoriche pericolose e dalla normalizzazione della violen - facebook.com facebook