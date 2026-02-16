Gioventù polarizzata Perché la destra convince sempre di più la Gen Z

La crescente attrazione dei giovani verso i partiti di destra si spiega con l'influenza delle notizie sui problemi economici e sociali, che spingono molti a cercare soluzioni più dure. In Germania, Francia e negli Stati Uniti, sempre più ragazzi si identificano con le posizioni conservatrici, spesso condividendo contenuti sui social che rafforzano questa tendenza.

«Chi non è di sinistra da giovane è senza cuore, ma chi non è di destra da adulto è senza cervello». Per decenni questa frase, falsamente attribuita al primo ministro britannico Winston Churchill, ha perfettamente descritto la realtà. Oggi, in Occidente, non è più così, perché sempre più giovani della Generazione Z decidono di votare per partiti conservatori o di estrema destra, rompendo gli schemi tradizionali che vedono nei giovani un fertile terreno elettorale per i progressisti. Prendiamo ad esempio le europee del 2024: in Germania l'AfD (Alternativa per la Germania) ha triplicato i consensi nella fascia d’età che va dai 16 ai 24 anni, arrivando al 16%, migliorando poi il dato nelle elezioni federali dello scorso anno (21%). 🔗 Leggi su Laverita.info

