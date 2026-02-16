Giornata nel Sannio per Al Bano | in mattinata visita al Fatebenefratelli

Tempo di lettura: 2 minuti Visita a sorpresa questa mattina a Benevento da parte di Al Bano. Il celebre artista pugliese è stato avvistato in zona ospedale Fatebenefratelli, dove si sarebbe recato per esprimere personalmente le proprie condoglianze al maestro Alterisio Paoletti per la scomparsa della madre Ilde. Un gesto di affetto e vicinanza che conferma il legame umano, prima ancora che professionale, tra il cantante di Cellino San Marco e il direttore d'orchestra sannita. I due, infatti, hanno collaborato a lungo nel corso degli anni, costruendo un rapporto che è andato ben oltre la musica.