Giocattoli di carnevale 2026 falsi e pericolosi per la salute sequestrato mezzo milione di gadget a Napoli

La Guardia di Finanza ha sequestrato a Napoli circa mezzo milione di giocattoli di Carnevale falsi e potenzialmente dannosi, dopo aver scoperto che venivano venduti senza rispettare le norme di sicurezza. La scoperta è arrivata grazie a controlli mirati che hanno portato alla denuncia di 50 venditori. Tra i gadget sequestrati ci sono maschere e accessori prodotti illegalmente e privi di certificazioni di sicurezza, pronti a finire sui mercati locali.

Segnalate o denunciate 50 persone dalla Guardia di Finanza. Sequestrato oltre mezzo milione di prodotti di Carnevale pericolosi. A Roma, la polizia ha sequestrato oltre un milione di gadget e bigiotteria con i personaggi di Pikachu e Hello Kitty falsi. Controlli delle Fiamme gialle di Treviso in negozi e bazar: sanzionati due imprenditori cinesi con una multa che potrà arrivare fino a 50mila euro. Denunciato un negoziante per aver avuto in vendita d...