Giocare a un videogame per aumentare il desiderio di fare figli | l'ipotesi in uno studio cinese
Uno studio cinese ha scoperto che giocare a videogame con figli virtuali aiuta le persone a sentirsi più motivate a diventare genitori. La ricerca, condotta a Pechino, mostra che l’attaccamento emotivo ai personaggi digitali può ridurre le paure legate alla genitorialità e stimolare il desiderio di avere figli veri. In particolare, i partecipanti che si impegnavano spesso in questi giochi manifestavano una maggiore apertura verso il diventare genitori nella vita reale.
Basta l’odore dei cibi grassi in gravidanza per aumentare il rischio di obesità nei figli: l’ipotesi in uno studio
C’è un modo per aiutare i bimbi a sviluppare il pensiero scientifico attraverso il gioco: l’ipotesi in uno studio
Un metodo efficace per favorire lo sviluppo del pensiero scientifico nei bambini è attraverso il gioco.
