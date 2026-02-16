Ginnastica Falciai podio per Berti e piazzamenti di rilievo a Viareggio e Santa Maria a Monte

La Ginnastica Falciai ha ottenuto ottimi risultati nel fine settimana, dopo che le sue ginnaste sono salite sul podio a Viareggio e hanno conquistato piazzamenti importanti a Santa Maria a Monte. La squadra ha partecipato alla prima tappa del campionato Gold individuale, sia nelle categorie Junior che Senior, e alla prima fase del campionato regionale Silver Ld. Le ginnaste hanno mostrato impegno e determinazione, portando a casa una medaglia di bronzo e diversi piazzamenti tra i primi dieci.

A Viareggio, nella rassegna Gold, spicca il podio conquistato da Maria Vittoria Berti, che ha chiuso al 3° posto nella categoria Junior 2 centrando una prestigiosa medaglia di bronzo. Nella stessa categoria, Marta Massai ha ottenuto un 7° posto mentre tra le Junior 1 Adele Bray ha concluso la sua prova in 8ª posizione. Tra le Senior, segnali incoraggianti arrivano da Sofia Boschi, sesta classificata: per lei si è trattato soltanto della seconda gara dopo l’infortunio, un passaggio importante nel percorso di rientro. Undicesima posizione, invece, per Sofia Celestini. In pedana anche Ginevra Bindi, che si è esibita con i suoi esercizi a cerchio e palla: la ginnasta, ammessa direttamente alla fase nazionale in quanto parte del Team Italia, ha portato il proprio contributo alla giornata con una prova attesa e significativa.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

