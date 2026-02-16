Gianluca Bertoni | ucciso incaprettato e gettato nel lago Un mistero lungo 35 anni e il fumo delle parole della ex

Gianluca Bertoni è stato trovato morto nel lago di Somma Lombardo, un fatto che risale a oltre 35 anni fa e che ha lasciato molti dubbi. La sua morte sembra essere stata causata da una violenta aggressione, con il corpo incaprettato e poi gettato tra le acque del lago. Questa vicenda si arricchisce di un dettaglio inquietante: il portafoglio di Bertoni e una medaglietta della Madonna sono scomparsi insieme a lui, insieme a un biglietto di auguri della fidanzata per il Capodanno.