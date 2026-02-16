Gianluca Bertoni | ucciso incaprettato e gettato nel lago Un mistero lungo 35 anni e il fumo delle parole della ex
Gianluca Bertoni è stato trovato morto nel lago di Somma Lombardo, un fatto che risale a oltre 35 anni fa e che ha lasciato molti dubbi. La sua morte sembra essere stata causata da una violenta aggressione, con il corpo incaprettato e poi gettato tra le acque del lago. Questa vicenda si arricchisce di un dettaglio inquietante: il portafoglio di Bertoni e una medaglietta della Madonna sono scomparsi insieme a lui, insieme a un biglietto di auguri della fidanzata per il Capodanno.
Somma Lombardo, 16 febbraio 2026 – Scomparso il portafoglio della vittima, insieme con una medaglietta della Madonna e un messaggio di augurio della fidanzata per il nuovo anno. Così come non è mai stato ritrovato il giubbotto di montone che Gianluca Bertoni indossava nelle ultime ore di vita. Un mistero nel mistero della morte di Bertoni, 22enne studente di Veterinaria di Somma Lombardo, scomparso nella serata del 7 dicembre del 1990, restituito cadavere dalle acque del Lago Maggiore, nella zona di Ranco, ucciso con un violento colpo al capo, incaprettato, chiuso in un sacco della spazzatura, abbandonato in acqua. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Gianluca Bertoni, ucciso nel 1990 e gettato nel lago Maggiore: 35 anni dopo chi lo ha sequestrato e massacrato non ha ancora un nome. I genitori: “Vogliamo giustizia per nostro figlio”
Gianluca Bertoni, il giallo del ragazzo nel lago e un omicidio irrisolto da 35 anni: “Sì, la verità era davvero a un passo”
Trentacinque anni dopo, il mistero avvolge ancora l'omicidio di un ragazzo nel lago di Sesto Calende.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Gianluca Bertoni: ucciso, incaprettato e gettato nel lago. Un mistero lungo 35 anni e il fumo delle parole della ex.
