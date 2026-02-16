Già cinque anni fa Obama aveva parlato di Ufo Citare gli ‘alieni’ ora è un cambio di paradigma

Barack Obama ha fatto un’affermazione sorprendente durante un podcast, affermando che gli alieni sono reali ma non si trovano nell’Area 51. La sua dichiarazione ha attirato l’attenzione perché cambia completamente il modo in cui si parla di extraterrestri, passando da semplici ipotesi a una conferma diretta. Già cinque anni fa, l’ex presidente aveva accennato a questioni di Ufo, ma questa volta ha usato parole più dirette e chiare. La sua frase rivela che il tema degli ‘alieni’ sta entrando in una nuova fase, più concreta e meno tabù.

Fa scalpore la notizia della dichiarazione dell'ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, nel podcast 'No Lie with Brian Tyler Cohen': "Gli alieni? Sono reali, ma non li ho mai visti e non sono custoditi nell'Area 51". Notizia in pieno clima di disclosure che sembra rincorrere le voci che accreditano il presidente in carica Trump come imminente divulgatore della realtà degli UFO e delle NHI, le Intelligenze Non Umane. Sarebbe l'annuncio storico più clamoroso e importante per il genere umano. Ci sono dunque apparizioni di oggetti volanti non identificati, gli Ufo, furbescamente rinominati UAP – Unidentified Anomalous Phenomena (Fenomeni Anomali Non Identificati) – che stanno violando gli spazi aerei, sorvolando basi nucleari, aree segrete e basi militari.