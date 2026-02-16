Gerenzano – Consiglio comunale a Gerenzano il 27 gennaio

Il Consiglio comunale di Gerenzano si è riunito il 27 gennaio per approvare le modifiche al bilancio di previsione 2026-2028, dopo aver discusso in modo aperto e trasparente. La seduta si è svolta in presenza dei cittadini, che hanno seguito attentamente il dibattito. Durante l'incontro, sono state approvate diverse variazioni finanziarie, tra cui investimenti nelle scuole e miglioramenti alle strade del paese.

Gerenzano, Via al Nuovo Bilancio: Trasparenza e Partecipazione al Centro del Dibattito Consiliare. Il Consiglio comunale di Gerenzano ha approvato una serie di variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2026-2028 durante una seduta pubblica tenutasi il 27 gennaio. L'assemblea, caratterizzata da un acceso dibattito e dalla volontà di garantire la massima trasparenza, ha definito le nuove priorità di spesa e le strategie per affrontare le sfide economiche del territorio. Un Bilancio in Evoluzione: Analisi delle Variazioni Finanziarie. La seduta del 27 gennaio ha rappresentato un momento cruciale per l'amministrazione comunale di Gerenzano.