Genova jazz | Scott Hamilton e un quartetto italiano al Count Basie per una serata di pura improvvisazione

Scott Hamilton, il celebre sassofonista statunitense, arriverà a Genova per un concerto al Count Basie Jazz Club, portando con sé una serata di improvvisazione pura. La causa di questo evento è la volontà di proporre musica dal vivo di livello, con un quartetto italiano che si unisce a Hamilton per creare un’atmosfera unica. La serata del 21 febbraio 2026 vedrà sul palco Paolo Birro al pianoforte, Aldo Zunino al contrabbasso e Alfred Kramer alla batteria, pronti a regalare un’esperienza intensa ai fan del jazz.

L'evento, aperto ai soci Arci, promette un'immersione nel suono autentico e nell'eleganza di uno dei generi musicali più raffinati, offrendo un'occasione unica per apprezzare un artista di fama internazionale. Un maestro del sax e un trio di eccellenza. Scott Hamilton è una figura di spicco nel panorama jazzistico internazionale, noto per il suo stile inconfondibile che fonde lirismo e swing.

