Generazioni a confronto | premio alla carriera a Mauro Pagani ospite del Tono Festival di Bergamo

Mauro Pagani, nato a Chiari il 5 febbraio 1946, riceve un premio alla carriera al Tono Festival di Bergamo. La sua lunga carriera musicale ha influenzato molte generazioni di artisti italiani. Durante l’evento, ha raccontato alcuni aneddoti della sua esperienza nel mondo della musica.

Nasce a Chiari il 5 febbraio 1946. Il suo nome solca l’intera musica italiana degli ultimi cinquant’anni. Fondatore della Pfm e sparring partner di De Andrè, Mauro Pagani contribuisce al consolidamento di due generi musicali – il progressive e la musica etnica – fino ad allora pressoché sconosciuti in Italia. Produce Jannacci, Vanoni, Ranieri, collabora con Area, Guccini, Ligabue, e firma colonne sonore per Salvatores. Talento senza confini, capace di inventare un linguaggio assolutamente non convenzionale, fatto di ricerca e recupero della tradizione. Come tutti i più grandi, fonda il proprio studio di registrazione, le Officine Meccaniche, (ricavate dai gloriosi Studi Regson di Milano), culla degli album spartiacque di Bluvertigo, Afterhours, Elisa e Silvestri.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Il Tono Festival Interscape si avvicina al suo momento più atteso.

