Generazioni a confronto | premio alla carriera a Mauro Pagani ospite del Tono Festival di Bergamo
Mauro Pagani, nato a Chiari il 5 febbraio 1946, riceve un premio alla carriera al Tono Festival di Bergamo. La sua lunga carriera musicale ha influenzato molte generazioni di artisti italiani. Durante l’evento, ha raccontato alcuni aneddoti della sua esperienza nel mondo della musica.
Nasce a Chiari il 5 febbraio 1946. Il suo nome solca l’intera musica italiana degli ultimi cinquant’anni. Fondatore della Pfm e sparring partner di De Andrè, Mauro Pagani contribuisce al consolidamento di due generi musicali – il progressive e la musica etnica – fino ad allora pressoché sconosciuti in Italia. Produce Jannacci, Vanoni, Ranieri, collabora con Area, Guccini, Ligabue, e firma colonne sonore per Salvatores. Talento senza confini, capace di inventare un linguaggio assolutamente non convenzionale, fatto di ricerca e recupero della tradizione. Come tutti i più grandi, fonda il proprio studio di registrazione, le Officine Meccaniche, (ricavate dai gloriosi Studi Regson di Milano), culla degli album spartiacque di Bluvertigo, Afterhours, Elisa e Silvestri.🔗 Leggi su Bergamonews.it
Tono Festival Interscape, “Premio alla carriera” a Mauro Pagani
Il Tono Festival Interscape si avvicina al suo momento più atteso.
Torino Film Festival, premio alla carriera a Juliette BinocheLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Premio letterario Le nuove generazioni ripensano il mondo del 2030, il Liceo Rosetti trionfa con Elisa Iannotti e Francesco Michieletto; BM GAMEDAY LBA/ LA VIRTUS OSPITA UDINE: GENERAZIONI A CONFRONTO, LA SFIDA NIANG-ALIBEGOVIC - di EUGENIO PETRILLO; Il ricordo di Ursula Grohmann vive nelle nuove generazioni; Premio letterario Insieme si cresce: annunciata la giuria della seconda edizione.
Generazioni a confronto: premio alla carriera a Mauro Pagani, ospite del Tono Festival di BergamoTalento senza confini, capace di inventare un linguaggio assolutamente non convenzionale, è stato premiato nella serata di domenica 15 febbraio al Daste ... bergamonews.it
Generazioni a confronto: 1990’s & MastersUna giustapposizione che non vuole essere una sfida, bensì l’ennesimo connubio tra giovani autori e compositori già affermati, in un concerto ancora una volta ricco di prime esecuzioni e dalla texture ... ecodibergamo.it
"Andando dove non so. Mauro Pagani, una vita da fuggiasco”. Evento speciale da oggi al cinema! Solo il 16, 17 e 18 febbraio. x.com
Nel 2009, 56 tra i più grandi nomi della musica italiana si ritrovano alle Officine Meccaniche di Pagani: nasce Domani 21/04/09, il singolo più venduto dell’anno. “Domani è già qui” e da domani in sala "Andando dove non so. Mauro Pagani, una vita da fuggias - facebook.com facebook