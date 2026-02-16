Generali tedesco e britannico | Europa si prepari alla guerra rischio escalation con Mosca in crescita

Il rischio di escalation con Mosca cresce, secondo i generali tedeschi e britannici, che hanno lanciato un allarme sulla possibile guerra in Europa. La loro preoccupazione deriva dall'aumento delle tensioni militari e dai movimenti di truppe nelle zone di confine. Oggi, 16 febbraio 2026, hanno invitato i paesi europei a prepararsi a uno scenario di conflitto più vicino di quanto si pensasse.

Allarme Sicurezza Europea: Generali Tedeschi e Britannici Invitano a Prepararsi alla Guerra. Un avvertimento senza precedenti è giunto oggi, 16 febbraio 2026, dai vertici militari di Germania e Regno Unito. L'Ispettore generale della Bundeswehr, Carsten Breuer, e il Capo di Stato Maggiore della Difesa britannico, Sir Richard Knighton, hanno lanciato un appello urgente ai governi e ai cittadini europei: prepararsi a una possibile escalation del conflitto con la Russia. La crescente minaccia, secondo i generali, richiede un rafforzamento immediato delle capacità di difesa e una revisione delle strategie di sicurezza del continente.