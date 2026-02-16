Gemma Fabbriciani finalista nel salto triplo ai Campionati Italiani Indoor
Gemma Fabbriciani si è qualificata per la finale nel salto triplo ai Campionati Italiani Indoor di atletica leggera, dopo aver migliorato il suo record personale durante la semifinale a Arezzo.
Arezzo, 16 febbraio 2026 – Gemma Fabbriciani in finale ai Campionati Italiani Indoor di atletica leggera. La portacolori dell’Alga Atletica Arezzo, nata nel 2009, è scesa in pedana ad Ancona nel salto triplo tra le Allieve dove è riuscita ad assestarsi tra le giovani promesse del panorama nazionale con un’ottima prestazione di 11.60 metri che è valsa il sesto posto tricolore. Questo risultato ha permesso di vivere le emozioni della cerimonia di premiazione riservata alle prime otto atlete d’Italia, certificando l’impegno, la costanza e la determinazione nel percorso di miglioramento tecnico impostato insieme al tecnico Paolo Tenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Atletica, indoor e cross 85 Faenza, buoni risultati ai campionati italiani
Le atlete di Atletica 85 Faenza hanno portato a casa buoni risultati ai campionati italiani di questa settimana.
Argomenti discussi: ATLETICA LEGGERA: Un quinto posto nazionale e un titolo toscano nel fine settimana. Guiducci, Matteucci e Fabbriciani in vetrina nelle ultime gare nazionali dell’Alga.
Filippo Guiducci è arrivato quinto nel salto in lungo ai Campionati Italiani Indoor con il nuovo record personale. Gemma Fabbriciani è campionessa regionale Allieve nel salto triplo, seguita al secondo posto da Flavia Matteucci - facebook.com facebook