Gemma Fabbriciani si è qualificata per la finale nel salto triplo ai Campionati Italiani Indoor di atletica leggera, dopo aver migliorato il suo record personale durante la semifinale a Arezzo.

Arezzo, 16 febbraio 2026 – Gemma Fabbriciani in finale ai Campionati Italiani Indoor di atletica leggera. La portacolori dell’Alga Atletica Arezzo, nata nel 2009, è scesa in pedana ad Ancona nel salto triplo tra le Allieve dove è riuscita ad assestarsi tra le giovani promesse del panorama nazionale con un’ottima prestazione di 11.60 metri che è valsa il sesto posto tricolore. Questo risultato ha permesso di vivere le emozioni della cerimonia di premiazione riservata alle prime otto atlete d’Italia, certificando l’impegno, la costanza e la determinazione nel percorso di miglioramento tecnico impostato insieme al tecnico Paolo Tenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gemma Fabbriciani finalista nel salto triplo ai Campionati Italiani Indoor

Le atlete di Atletica 85 Faenza hanno portato a casa buoni risultati ai campionati italiani di questa settimana.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.