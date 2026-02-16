Gela buche in via Manzoni | diffida e verbali alla ditta responsabile

Il sindaco di Gela ha emesso una diffida contro la ditta Open Fiber dopo aver riscontrato numerose buche in via Manzoni, una strada molto trafficata della città. La causa principale è il fallimento della società nel riparare adeguatamente le strade durante i lavori di posa della fibra ottica. I residenti e i commercianti lamentano danni alle auto e rischi per la sicurezza, mentre le autorità hanno già multato l’azienda per aver trascurato le manutenzioni necessarie.

Gela, buche in via Manzoni e l’intervento del sindaco: al centro della vicenda Open Fiber. Gela, in provincia di Caltanissetta, è al centro di un’emergenza infrastrutturale in via Manzoni. Buche nel manto stradale, risultato di lavori di posa della fibra ottica, hanno messo a rischio la sicurezza dei cittadini e l’integrità dei cavi interrati. Il sindaco Terenziano di Stefano ha disposto un sopralluogo e ha emesso diffide e verbali a carico di Open Fiber, responsabile dei lavori, per inadempienze nella realizzazione degli scavi. L’allarme dei residenti e il sopralluogo del sindaco. La situazione in via Manzoni ha destato preoccupazione tra i residenti, che hanno segnalato la presenza di buche pericolose.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il sindaco di Gela ha annunciato una proposta concreta: cedere una parte della Piana di Gela a Niscemi per favorire la ricostruzione.

