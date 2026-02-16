Gazzetta dello Sport | Rrahmani dolorante altro dubbio McTominay rientro più vicino

Rrahmani si è infortunato durante l’allenamento, probabilmente a causa di uno sforzo eccessivo, e ora rischia di saltare la prossima partita. Nel frattempo, McTominay si avvicina al rientro, dopo aver recuperato dall’infortunio muscolare. Il Napoli si prepara a fare i conti con queste assenze e possibili cambiamenti nella formazione.

"> NAPOLI – In una settimana può cambiare molto. Antonio Giordano, sulla Gazzetta dello Sport, fotografa il momento del Napoli con prudenza e un filo di speranza: con i muscoli non si scherza, ma qualche segnale incoraggiante è arrivato. Il primo riguarda Billy Gilmour. I 15 minuti disputati contro la Roma sono stati un messaggio chiaro: lo scozzese c’è, ha risposto bene, ha dato qualità e ritmo. Come sottolinea Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, la sua presenza è stata rassicurante e lo proietta di diritto tra i convocati per la sfida di domenica a Bergamo, altro snodo chiave nella corsa Champions. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

La notizia è che il Manchester United insiste per vendere Scott McTominay, anche se il Napoli ha mostrato forte interesse e sta cercando di concludere l’affare.

